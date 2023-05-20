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Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!

Türkiye'de devam eden seçim süreci, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Türk halkının 14 Mayıs'ta sandıkta verdiği karar başta Batı medyası olmak üzere tüm dünyanın gündemine otururken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır elde ettiği galibiyetleri siyasi analizlere de konu oluyor. Son olarak Alman devlet kanalı ZDF'de yayınlanan bir tartışma programında Başkan Erdoğan'ın siyasi duruşuna ve seçmenin desteğine dair çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Ekleme: 20.05.2023 - 13:21 Güncelleme: 20.05.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!
Dünyanın gözü Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde. Haftalardır yakından takip edilen seçim sürecinde Türk halkı kararını verdi. 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan farkla birinci çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısı Batı medyası tarafından mercek altına alındı.

TÜRK HALKININ BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEĞİ ALMAN KANALINDA
On yıllardır halkın büyük desteğiyle sayısız siyasi başarıya imza atan Başkan Erdoğan'ın duruşu bu kez Almanlar tarafından gündeme getirildi. Alman devlet televizyon kanalı ZDF'de, Markus Lanz'ın sunduğu tartışma programında, Başkan Erdoğan'ın başarısına ve desteğine dair çarpıcı söylemler yer aldı.

Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu!

'ÜLKEYİ DÜZLÜĞE ÇIKARDI'

Programa katılan gazeteci ve siyasi analist Carolina Drüten, Erdoğan'ın dış politikada yürüttüğü 'stratejik bağımsızlık' anlayışını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın seçmenleri tarafından büyük bir destekle liderlik koltuğunda oturduğunu söyleyen Drüten, 'Onun için 'Dünya lideri' diyorlar. Ülkeyi zor ve fırtınalı dönemlerde bir şekilde düzlüğe çıkardı.' ifadelerini kullandı.

'SADECE KENDİSİNDEN TARAF BİR TÜRKİYE' ANLAYIŞI

Güçlü bir lider olarak Türk halkının sevgisini kazandığını belirten Drüten, Erdoğan önderliğindeki bağımsız Türkiye'nin de verilen destekte önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti.

'Amerika'ya, Avrupa'ya, Çin'e ve Rusya'ya taraf değiller. Biz kendimize tarafız diyorlar' sözlerini kullanan Alman gazeteci, bağımsız Türkiye anlayışının destek gördüğünün altını çizdi. Drüten, 'İşte bu stratejik bağımsızlıktır' sözlerinin altını çizdi.



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