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Beyaz Gazete
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Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Türkiye seçimleri Yunanistan'ın da yakından takip ettiği süreçlerden biri. Yunan basınında yapılan bir analide Türkiye'nin dış ilişkilerinde kendi kaderini kendi çizdiğinden bahsedildi. Haberin devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye katkılarını bir bir sıraladılar.

Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar
Ekleme: 2.05.2023 - 16:13 Güncelleme: 2.05.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler, dünyanın ve özellikle de Yunanistan'ın büyük ilgisini çekiyor. Seçim sonrasında neler olabileceğini değerlendiren Yunan basını Türkiye'nin dış ilişkilerine yoğunlaştı.

Türkiye'de son yıllarda yaşananları değerlendiren bir Yunan gazetesi 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisini güçlendirdi. Enerji ve askeri endüstriyi geliştirdi. Bunun için tam bağımsızlığı hedefledi' dedi.

Türkiye'nin Rusya ya da İran'a karşı ABD'nin kolu olmasını isteyen tek taraflı reddederek Türkiye'nin kendi kaderini kendisinin çizdiği minvalinde açıklama yapan gazete, 'Türkiye Batı ile Doğu arasında hareket etmeye karar verdi' dedi.

'Türkiye'nin yolu kendini daha güçlü hissetmesini ve ilerlemesini sağladı' sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin özellikle cesaretli füzeler yaptığıı ifade etti.


Akkuyu Nükleer Santrali de haberin devamında yer aldı. Rusya ile yapılan iş birliğinden bahsedildi.

Avrupalı devletlerin Türkiye'nin bu ilerleyişine olan bakışlarından da bahseden gazete, 'Özellikle Almanya olmak üzere Avrupa, Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız görünmüyor. Türkiye'deki yabanı yatırımların önemli bir kısmı Avrupalı' dedi.

Bu durumdan kendilerine pay çıkarmak gerektiğinden bahsededen gazete, 'Türkiye ile ilişkimiz oldukça karmaşık. Türkiye ekonomisinde ya da başka bir alanında yaşanan herhangi bir gelişme bizi yakından ilgilendiriyor' ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar
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