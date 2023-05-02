Sanayi sitesinde iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü
Batman’da ek sanayi sitesinde yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bayındır Mahallesi’ndeki Ek Sanayi Sitesi'nde otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde öğleden sonra, elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI