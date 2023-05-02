Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları sallandı!
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte düzenlediği Van mitinginde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bayrakları sallandı. Söz konusu görüntüler; Kandil'in HDP'ye olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adayları sahada vatandaşlarla bir araya geliyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının HDP'nin desteğini alarak seçime giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bugün Van'da miting düzenledi.
HDP BAYRAKLARI SALLANDI
Terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin sürekli desteğini açıkladığı Kılıçdaroğlu'nun mitinginde HDP bayraklarının sallanması dikkatlerden kaçmadı.
Söz konusu görüntüler; Kandil'in HDP'ye olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.
AKŞENER'İN MİTİNGİNDE DE HDP BAYRAKLARI SALLANDI
Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşiyle birlikte katıldığı İzmir mitingde de benzer görüntüler yaşandı.
Akşener, 'İzmir'deyiz...' diyerek miting anının görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Ancak görüntüde bazı bayraklar ve pankartlar dikkatten kaçmadı. Akşener konuşurken alanda HDP-bayrakları da vardı ve Akşener'in paylaştığı bu videoda da HDP bayrağı görülüyordu.
Sosyal medyada Akşener'i eleştiren bazı sosyal medya kullancıları ise 'HDP ile yan yana olmayacağız' diyen Akşener'e miting alanında HDP'lilerin olduğu ve bayrak salladıkları hatırlatıldı ve tepki gösterildi.
'İTTİFAKI ARTIK GİZLEMEYİN'
Ayrıca HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti.
Koçali, 'Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli.' dedi.
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