Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal görüntüler: 'Dişe diş kana kan' diyerek teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar attılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. CHP lideri bugün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'da bir miting düzenledi.İmamoğlu karısı ile birlikte terör örgütünün sembolü haline getirdiği 'zafer' işareti ile kürsüye çıktı.Kılıçdaroğlu ise HDP flamaları arasında terör örgütlerine finansman sağladığı ve terör iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına arka çıkarak, "Kayyumları kaldıracağız" dedi.Baştan sona skandallara sahne olan mitingde teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine de sloganlar atıldığı görüldü.Kılıçdaroğlu'na destek için miting alanına gelenlerin "Dişe diş kana kan" diyerek PKK elebaşı için sloganlar attıkları görüldü.