Kayseri’de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı

Merkez Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi kavşağında 38 AEN 517 plakalı TIR ile 38 R 0713 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.Serviste bulunanlardan 1'i ağır 33 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, TIR şoförü ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.