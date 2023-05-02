  • USD: 19,44 - 19,48
  • EURO: 21,33 - 21,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eskişehir'de sokak ortasında cinayet: 3 kişi müebbet hapse mahkum edildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 31 yaşındaki Melih Kestel'in sokak ortasında öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3’ü müebbet, diğer ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 2.05.2023 - 21:11 Güncelleme: 2.05.2023 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de sokak ortasında cinayet: 3 kişi müebbet hapse mahkum edildiEskişehir'deki cinayet davası, karara bağlandı..

Tepebaşı ilçesinde Gül Hanım Taş, geçen yıl ağustos ayında cinsel ilişki için anlaştığı 3 kişiyle Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki bir aparta gitti.

İddiaya göre, 3 kişi Gül Hanım Taş'ı darbetti.

Aynı sokakta apart işleten Melih Kestel, sesleri duyup gelerek Taş'ı aparttan çıkardı. Bu sırada Gül Hanım Taş, telefonla aradığı Hacı Mustafa Bozkurt'a 3 kişinin kendisini darbettiğini söyledi.

Eskişehir'de sokak ortasında cinayet: 3 kişi müebbet hapse mahkum edildi

Arbede sırasından göğsünden bıçaklandı

Hacı Mustafa Bozkurt, Emre Demirtepe ve Mert Gürses ile birlikte otomobille apartın önüne geldi. Otomobilden inen Bozkurt ve 2 arkadaşı, Gül Hanım Taş'ı dövdüğünü sandıkları Melih Kestel'e saldırdı.

Çıkan arbedede Bozkurt, Melih Kestel'i göğsünden bıçakladı. Cinayet şüphelisi Hacı Mustafa Bozkurt ile Gül Hanım Taş, Emre Demirtepe ve Mert Gürses otomobille kaçtı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Mustafa Bozkurt'un yanı sıra Gül Hanım Taş, Emre Demirtepe ve Mert Gürses yakalanıp, gözaltına alındı.

4 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de sokak ortasında cinayet: 3 kişi müebbet hapse mahkum edildi

Tahliyelerini istediler

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu 4 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

3 kişiye müebbet hapis, bir kişiye 13 yıl hapis cezası verildi

Savunmaların ardından mahkeme, Hacı Mustafa Bozkurt'u öldüren Kestel ile öldürme eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle Emre Demirtepe ile Gül Hanım Taş'a müebbet hapis cezası verdi.

Sanık Mert Gürses ise kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Bakan Soylu HDP bayrağının sallandığı Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi için konuştu: Ne Apo çıkacak ne Selo çıkacak
HDP'li Pervin Buldan: Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal görüntüler: 'Dişe diş kana kan' diyerek teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar attılar
Bakan Kurum'dan gençlere iki müjde birden...
Binali Yıldırım: 11 gün sonra PKK, Kandil ve FETÖ'nün sesi soluğu kesilecek
Cudi'deki petrol keşfi muhalefeti rahatsız etti: Gazın etkisi geçti sırada petrol var
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki!
Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı
Süleyman Soylu duyurdu: Şehit Mehmet Gündüz’ün kanı yerde kalmadı
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Mısır’ı Türkiye’nin ili yapıp özel ekonomi bölgesi olarak ilan etti
Bakan Kurum'dan dev yatırım müjdesi: Biz birileri gibi boş vaatlerde bulunmuyoruz
PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı: Bu faturanız devlet tarafından karşılanmıştır
İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı