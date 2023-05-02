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Denizli'de FETÖ operasyonu! Yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Ekleme: 2.05.2023 - 21:31 Güncelleme: 2.05.2023 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de FETÖ operasyonu! Yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 2 şahıs yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Öte yandan örgüte üye olmaktan haklarında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, emniyet mahrem yapılanmasında sözde imam konumunda olan 1 şüpheli ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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