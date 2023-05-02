Aydın'da Terör örgütü üyelerine yönelik operasyon: 23kişi yakalandı
Aydın'da yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi örgütlere yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Aydın'da yılın ilk 4 ayında terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DEAŞ gibi örgütlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan farklı örgütlere üye 23 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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