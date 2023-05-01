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Beyaz Gazete
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7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı

6’lı koalisyonun ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitingine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin bayrağı tam karşısında sallanırken alanda konuşma yaptı. Hatta Akşener'in resmi Twitter hesabından İzmir mitinginin görüntülerini paylaştığı videoda da bu bayrak görüldü. Vatandaşlar ise Akşener’in mitingde bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterirken “Ayağınıza dolanıyor her şey...”, “Pek milliyetçi hacı Meral ablanın karşısında HDP bayrağı konuşuyor. Bu millet yaptıklarınızı unutmaz unutturmaz hesabını da sorar” yorumları yapıldı

7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Ekleme: 1.05.2023 - 23:51 Güncelleme: 2.05.2023 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine dün İzmir ile devam etti. HDP'nin desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu'nun mitingine HDP'liler de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşiyle birlikte katıldığı mitingde Akşener de bir konuşma yaptı.

7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı

AKŞENER'İN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜDE HDP BAYRAĞI VARDI

Akşener, 'İzmir'deyiz...' diyerek miting anının görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Ancak görüntüde bazı bayraklar ve pankartlar dikkatten kaçmadı. Akşener konuşurken alanda HDP-bayrakları da vardı ve Akşener'in paylaştığı bu videoda da HDP bayrağı görülüyordu. Sosyal medyada Akşener'i eleştiren bazı sosyal medya kullancıları ise 'HDP ile yan yana olmayacağız' diyen Akşener'e miting alanında HDP'lilerin olduğu ve bayrak salladıkları hatırlatıldı ve tepki gösterildi.

7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı

'BURNUNUN DİBİNDE HDP BAYRAĞI', 'BU MİLLET HESABINI DA SORAR'

Kandil'deki terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek gelmesi ardından HDP de açık açık Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'na Kandil ve HDP'den gelen desteğe ses çıkarmayan Akşener'in ise HDP flaması karşısında konuşma yapması sosyal medyada manidar bulundu.

7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı

Mustafa Melike Özkul ise sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Akşener'e tepkisini ortaya koydu 'Al biraz önce atıp sildiğin resim Meral hanım. Acaba neden sildin bu resmi? Mikrofonun hemen altında burnunun dibinde HDP bayrağı. Biri de pankarta ne yazsa... Gavur İzmir 14 Mayısta yine yapacak gavurluğunu, diye yazmış. Ayağınıza dolanıyor her şey...' Ebru İmen isimli sosyal medya kullanıcısı da Akşener'in HDP bayrağı önünde yaptığı konuşmayla ilgili olarak 'Pek milliyetçi hacı Meral ablanın karşısında HDP bayrağı konuşuyor. Bu millet yaptıklarınızı unutmaz unutturmaz hesabını da sorar' yorumunda bulundu.

7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı


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