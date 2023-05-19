YSK Resmi sonuçları açıkladı: Erdoğan 49,52 ile birinci sırada

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Resmi gazetede yayımlanan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,52 oy alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 44,88 oy aldı. Sinan Oğan, yüzde 5,17 Muharrem ince ise 0,43 oy aldı.Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.Katılım oranı yüzde 87,04'ü bulan seçimlere ilişkin yayınlanan resmi sonuç tablosu şöyle: