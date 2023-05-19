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Beyaz Gazete
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Samsun’da katliam gibi kaza! Aynı yöne giden araçlar birbirine girdi .

Korkunç kaza gece yarısı Samsun’da meydana geldi. Otomobil, önünde giden bir başka otomobile çarptığı kazada, aynı aileden 1’i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İşte katliam gibi kazanın ayrıntıları... .

Ekleme: 19.05.2023 - 11:34 Güncelleme: 19.05.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Samsun’da katliam gibi kaza! Aynı yöne giden araçlar birbirine girdi .Samsun'da yaşanan kaza, saat 03.00 sularında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan 37 yaşındaki Okan Uludoğan yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden 36 yaşındaki İbrahim Çubuk'un kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çubuk'un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, 34 yaşındaki eşi Kiraz Çubuk, kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası 45 yaşındaki Emine Ocak hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.

Samsun’da katliam gibi kaza! Aynı yöne giden araçlar birbirine girdi .

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