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PKK'dan kaydı var... Kavga eden kuzenine el bombası götürtürken yakalandı

Adana’da polis uygulamasından kaçtığı sırada yanında bulunan el bombasını bahçeye atan Yusuf K., tutuklandı. Yusuf K., “Kuzenim kavga etti, bombayı ve silahı ona götürüyordum” dedi.

Ekleme: 19.05.2023 - 10:11 Güncelleme: 19.05.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
PKK'dan kaydı var... Kavga eden kuzenine el bombası götürtürken yakalandı
Adana'da 23 yaşındaki Yusuf K., polis tarafından yapılan uygulama sırasında taksiden inerek koşarak kaçmaya başladı. Yanında bulunan el bombasını bahçeye atarak kaçmaya devam eden Yusuf K., bir süre sonra yakalandı. Terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı bulunan Yusuf K.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile silaha ait 39 adet mermi çıktı. Şüphelinin kaçış güzergâhında inceleme yapan ekipler, bahçeye atılmış 1 adet el bombası el geçirdi. Zanlı sorgusunda; 'Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum' dedi. Bunun üzerine gözaltına alınan Cumali K., Yusuf K.'nin iddialarını doğruladı. Adliyeye sevk edilen Yusuf K. tutuklandı, kuzeni Cumali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'DAN KAYDI VAR

Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen Yusuf K., yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin takibiyle şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu. Terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan el bombası ele geçirdi.

İDDİAYI DOĞRULADI

El bombası, bomba imha uzmanı tarafından bulunduğu yerden alındı. Emniyete götürülen şüpheli Yusuf K., ifadesinde, 'Kuzenim Cumali K., bir süre önce husumetlileriyle kavga etti. Ben de silah ile bombayı ona götürüyordum' dedi. Bu ifade üzerine Cumali K'de evine yapılan baskında yakalandı. Cumali K., kuzeninin, silah ve bombayı kendisine getirdiğini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kuzeni Cumali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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