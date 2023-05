Muharrem İnce soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı.Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması nedeniyle, sonuçlar ikinci tura kaldı.Şimdilerde seçim hazırlıkla bir kez daha hummalı şekilde yapılırken, 14 Mayıs öncesi yaşananların yankısı sürüyor.Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı öne sürülen Memleket Partisi Muharrem İnce, geri adım atarak adaylıktan çekilmişti.Bu geri adımın altından ise kaset şantajı ve kumpası çıktı.İnce'ye yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen 'kumpas' üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Twitter üzerinden yayılan fotoğraflar incelenirken, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası uygulanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.Sorgu sonrası serbest bırakılan Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, sorgusunda şu ifadelere yer verdi:Beni takip eden kitle Cumhurbaşkanına yapılan hakareti kaldırabilecek bir kitle değildir. Ben Cumhurbaşkanına hakaret suçunun neticelerini idrak edebilecek durumdayım. 2 çocuğum vardır. Gaftici Fethi, bir ağır roman isimli kitapta adı geçen esprili bir paylaşımdır. Ben evliyim 2 çocuğum var, çocuğumdan biri yeni doğdu ve ciddi rahatsızlıkları vardır serbest bırakılmak istiyorum.Tutuklanan Ozan Özgür D. ise şöyle konuştu:Yal-der official' isimli whatsapp grubu bizim arkadaşlarımızla muhabbet ettiğimiz gırgır şamataya yönelik bir gruptur. Yal-der olarak bahsetmemizin sebebi 'yalancılar derneğinin' kısaltılması şeklinde kurduğumuz bir gruptur.Benim başka WhatsApp grubundan bu videonun gelmesi üzerine paylaştığım bir videodur. Bizim grubumuz dışarıya kapalı bir gruptur eğer bunu yaymaya niyetim olsaydı başka yerlerde de paylaşırdım.Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı M.G., çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında şunları dile getirdi:Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen müstehcen videonun bana nereden geldiğini bilmiyorum ancak galerim de mevcuttu. Ben H.E. isimli şahsı tanırım WhatsApp üzerinden kendisine fotoğrafımı göndermek istedim ancak yanlışlıkla bu videoya da elim çarpmış ve göndermişim. WhatsApp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşımdır. Asılsız bir habere alet olduğum için üzgün.Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Salim Faruk K., 'gezginler canlandı' isimli whatsapp grubunda yapılan müstehcen videoyu kendisinin paylaştığını söyleyerek, 'Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir. Zaten paylaşımda herhangi bir isim de belirtmedim. Bir yerden bana geldi ben de paylaştım. İleri derecede kronik şeker ve tansiyon hastasıyım. 20 gündür annem yoğun bakımda, bana ihtiyacı var. Vatanıma ve milletime son derece bağlıyım' ifadelerine yer verdi.Elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme şeklinde adli kontrolün uygulanması uygulanan V.K., 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı şahsı eşinden dolayı tanıdığını söyledi. V.K. ardından şu ifadelere yer verdi:“Whatsapp uygulamasında 'yal-der official' isimli grup benim de dahil olduğum üniversite arkadaşlarımın da olduğu bir gruptur. Ozan Özgür D.'nin burada pornografik bir video paylaştığı doğrudur ancak biz bunun Muharrem İnce'ye ait olmadığını kendi mesajlarımızda belirttik. Bu hesabı kullanıyor olsam herhangi bir izimi belli etmeden paylaşım yapabilirdim atılı eylemlerle herhangi bir alakam yoktur.”Yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Yeniçağ Gazetesi muhabiri T.K. de sorgusunda, 'Arkadaşımdan direkt mesaj olarak geldi ben de bunu Instagram'da gazetecilik refleksiyle paylaştım, zaten mesleğim gazeteciliktir. Daha sonra Kocaeli Memleket Partisi milletvekili adayı İnstagram üzerinden bana bu İBAN numarasının sahte olduğu şeklinde uyarıda bulunması üzerine ben söz konusu paylaşımımı sildim ve ardından Muharrem İnce'ye özür yazısı yayınladım' dedi.