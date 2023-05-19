MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına sert yanıt verdi. MSB, "Yunan makamlarının iddialarını reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir" dedi.