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Kullananlar dikkat! Mutfağın ortasında bomba gibi patladı!

Son yılların en gözde ulaşım araçlarından bir olarak kullanılan elektrikli scooterlara dair yaşanan kazalar artmaya başladı. Son olarak İngiliz basınına yansıyan haberlerde elektrikli scooter kazası, neredeyse ölüme yol açıyordu.

Ekleme: 19.05.2023 - 13:00 Güncelleme: 19.05.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Kullananlar dikkat! Mutfağın ortasında bomba gibi patladı!Dünya çapında sık kullanılan bir ulaşım aracı haline gelen elektrikli scooterlar, ulaşım kolaylığı sağlamalarına rağmen kazalara da sebebiyet veriyor. Son olarak İngiltere'de yaşanan bir kazada patlayan scooter alev aldı.

BOMBA GİBİ PATLADI

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Brent semtindeki bir evin mutfağında şarja takılan elektrikli scooter bomba gibi patladı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda patlamayla birlikte mutfağın alevler içinde kaldığı, evi yoğun duman sardığı görüldü.

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen yaşanan olayın ardından alevlere müdahale etmeye çalışan scooterın sahibi güvenlik görevlisi Dell Williams dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

"TEK PARÇA ÇIKTIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Tedavisinin ardından İngiltere medyasına konuşan Williams, patlama sırasında kimsenin mutfağa yakın olmadığını belirterek, "Oradan tek parça çıkmayı başardığımız için şükrediyorum. Yangından çıkan dumanı soluduğum için 8 saat hastanede kaldım" ifadelerini kullandı.

Londra İtfaiyesi, başkentte bu yıl 48 elektrik bisiklet, 12 elektrikli scooter yangını çıktığını belirtti. Bu tür yangınların yaygın hale geldiğini aktaran Londra İtfaiyesi, satın alınan söz konusu araçların güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Kullananlar dikkat! Mutfağın ortasında bomba gibi patladı!
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