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Küçükçekmece açıklarında tanker yangını: Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi açıklarında bir tankerde yangın çıktı. Tankerin makine dairesinde çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

Ekleme: 19.05.2023 - 03:26 Güncelleme: 19.05.2023 - 03:30 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece açıklarında tanker yangını: Ekipler seferber oldu
İstanbul'da Küçükçekmece Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Küçükçekmece Demir Sahası'ında makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 m boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedir.' ifadeleri kullanıldı.
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