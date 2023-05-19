Küçükçekmece açıklarında tanker yangını: Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi açıklarında bir tankerde yangın çıktı. Tankerin makine dairesinde çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da Küçükçekmece Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Küçükçekmece Demir Sahası'ında makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 m boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 Römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedir.' ifadeleri kullanıldı.