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Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek üzerine destek mesajları geliyor. Bu kez kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu için açık açık oy çağrısı yaptı. Kartal, “Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz” dedi.

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz
Ekleme: 19.05.2023 - 09:12 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhubaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına gelmeye devam ediyor.

14 Mayıs'tan önce hem HDP'den hem de Kandil'den PKK'nın sözde elebaşları Kılıçdaroğlu için açık açık destek istemişti. Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan Selahattin Demirtaş'ın, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve cezaevlerinde tutuklu bulunan PKK'lı teröristlerin salınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyenler, seçim ikinci tura kalınca destek mesajlarını yenilemeye başladı.

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına bir yenisi daha eklenirken kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal da Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulundu.

'OYLARIMIZI KILIÇDAROĞLU'NA VERMELİYİZ'

HDP destekli 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy çağrısında bulunan PKK elebaşı Remzi Kartal 'Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz' dedi.

Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz
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