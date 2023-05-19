Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in ve HDP'nin desteğini gizlemek için iftiraya başvurdu! Vatandaş gerçekleri yüzüne vurdu

Türkiye adım adım ikinci tur seçimlerine doğru gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin Meclis ayağında Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı ayağında ise Başkan Erdoğan açık ara önde çıktı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark atarken, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adeta taktik değiştirdi.İkinci tur öncesi Sinan Oğan'a giden oyları almak ve terör örgütleriyle olan ilişkisini perdelemek için çaba gösteren CHP lideri, yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaştı.Konuşmasında türlü iftiralar atan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın merkezi Kandil'den kendisine gelen desteği ve HDP ile kurduğu ittifakı örtbas etmeye çalıştı.Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı bu video sonrası sosyal medyadan kendisine tepki yağdı. Vatandaşlar Twitter üzerinden 'Al Sana Gerçek' isimli bir etiket oluştururken, CHP liderinin terör örgütlerine verdiği desteği ve yine seçimler öncesinde Kandil tarafından kendisine verilen desteği içeren görüntüler paylaşıldı.İşte Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona yönelik talep ve destek açıklamalarından bazıları...Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık 'Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir.' dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: 'Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir.'Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, 'Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü' sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, 'Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.' dedi.Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.' dedi.PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, 'Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü' dedi.Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı 'Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür.' diyerek 7'li koalisyona oy istedi.Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat 'Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor' ifadelerini kullandı. Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat 'Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır.' dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken 'Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık' şeklinde konuştu.PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, 'Bizim savaşmamız size umut oluyor' vurgusu yaparak 7'li koalisyona 'Küçük hesap yapmayın, birlik olun' zılgıtı çekti. Ümit, 'Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız' mesajını vermeyi de ihmal etmedi.HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, 'Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli.' şeklinde konuştu.Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, 'Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır' ifadelerini kullandı.