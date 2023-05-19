Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi pazar günü hizmete açılıyor

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.Muhalefetin 'Temeli atılmadı' diyerek algı yaptığı 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi. Hastane, 21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı. Bostancık Mahalle Muhtarı Sabri Sarıoğlu, hastane inşaatını yakından takip ettiğini belirterek, gelinen noktadan memnun olduklarını kaydetti.Hizmetin çok güzel olduğunun altını çizen Sarıoğlu, 'Defne'de hiç kimse hastanenin kısa sürede bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyordu. Herkes önce gülüp geçiyordu, şaka zannettiler herhalde. 2 aya yakın sürede büyük çalışmalar yapıldı. Hastane bitmek üzere. Hatay ve Defne'mize hayırlı olsun. Görüştüğümüz vatandaşlarımız hepsi hizmetten memnun. Emeği geçen herkese çok teşekkürler hem mahallem hem de Defne adına' diye konuştu.Hatay'da seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek bir oy çıktığını hatırlatan Sarıoğlu, 'Millet bunun farkında. Bazı cahil kesimler var onlara ne yapsan yaranamazsın. Hastanenin bu duruma geleceğini kimse tahmin edemiyordu 2 ay içinde. Seçimlerde ikinci turdaki o farkın kapanması zor. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Hiç kimse bu denli hızlı bir hizmet beklemiyordu' ifadelerine yer verdi.Sosyal medyada Defne Devlet Hastanesi'nin tamamlanmış halinin yayınlandığı videonun altına yüzlerce vatandaş beğeni ve yorum yaptı.Defne Devlet Hastanesi için İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Boş araziye beton döküp, sahte temel atma töreni' diye dezenformasyon yaptığını unutmayan vatandaşlar, 'Meral Hanım'ı götürün, tedavi olsun', 'Açılışına Ekrem ve Meral Hanım'a resmi yazıyla davet gönderin' diyerek yorum yaptı.Vatandaşlar, 'Helal olsun. Söz verdiler, 2 ay olmadan hastane bitti', 'Yüzünüz kızardı mı? Özür dileyin', 'Yalan diyordun, kimmiş yalancı? Tiyatrocu Ekooo', 'Gördünüz mü? Hastane bu kadar kısa süre de nasıl bitiyormuş. Heykel dikmiyoruz iş yapıyoruz iş!', 'Meral Hanım'ı götürün, tedavi olsun' dediler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta İskenderun'da 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde Defne Devlet Hastanesi'nin temelini atmıştı.Bostancık Mahallesi'nde yapımına süratle başlanılan hastane için 25 Mart'ta İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, 'Erdoğan dün, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar' tweeti paylaşmıştı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başdanışmanı Çömez'in iddiasını grup konuşmasına taşıyarak, 'Boş araziye beton döküp, sahte temel atma töreni' diyerek dezenformasyona devam etmişti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Oraya gidip, 'Aman aman hemen bir temel atalım, iki yere beton dökelim, üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım…' Bakın; bu kötülük. Bakın; bu kötü akıl' diye yorum yapmıştı.CHP sözcüsü Faik Öztrak 'Göstermelik beton döküp, sorumluluklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Beton mikserleri sahaya sürülüyor. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi 'Deniz kumu değil ha! Mıcırıyla, çimentosuyla demiriyle dört dörtlük' diyerek bir de pazarlıyor. Her işleri yalan' demişti.