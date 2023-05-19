HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık

7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden seçim hezimeti sonrası tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de seçim bozgununa uğradı. HDP'li Kemal Bülbül ise skandal ifadeler kullandı. Darbe çığırtkanlığı yapan HDP'li Bülbül, "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım." dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıktı.Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark attı. Söz konusu gelişmeler, muhalefet kanadını rahatsız etti.Bülbül skandal açıklamasında şunları söyledi: 'Bu sistem her şeye açıktır. Bizim toplumumuz bilgedir aydındır, siyasete katılır, gündemi izler siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez.Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. Bizim duruşumuzu belirtmemiz lazım. Partimizde yeni bir organizasyon AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım.'