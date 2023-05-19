  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık

7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden seçim hezimeti sonrası tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de seçim bozgununa uğradı. HDP'li Kemal Bülbül ise skandal ifadeler kullandı. Darbe çığırtkanlığı yapan HDP'li Bülbül, "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım." dedi.

HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Ekleme: 19.05.2023 - 17:10 Güncelleme: 19.05.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıktı.

BÜYÜK HEZİMET İYİCE AYARLARINI BOZDU

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark attı. Söz konusu gelişmeler, muhalefet kanadını rahatsız etti.

'AK PARTİ'NİN SEÇİLMEMESİNE DAİR ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM'

Bülbül skandal açıklamasında şunları söyledi: 'Bu sistem her şeye açıktır. Bizim toplumumuz bilgedir aydındır, siyasete katılır, gündemi izler siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez.

Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. Bizim duruşumuzu belirtmemiz lazım. Partimizde yeni bir organizasyon AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım.'


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! 1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı
Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşecek
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in ve HDP'nin desteğini gizlemek için iftiraya başvurdu! Vatandaş gerçekleri yüzüne vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından Anıtkabir'de sert müdahale
Başkan Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuşuyor
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi pazar günü hizmete açılıyor
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor: Depremzedelere kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar
Başkan Erdoğan’dan CNN International’a çarpıcı açıklamalar: Milletimden eminim!
İBB başkanı İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti
CHP’li Tuncay Özkan köşeye sıkıştı: KRT ve ANKA’da Tuncay Özkan’dan habersiz kuş uçmuyor
CHP’li Başkan depremzedelere kin ve nefret kustu!
Süleyman Soylu'dan tepki: Belediye başkanları seçim gecesi Türkiye'yi yanılttı
Nevşin Mengü son durumu değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan itidalli, muhalefet telaşlı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkardı: Şimdi milliyetçi mi oldu?
HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!
Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti
CHP'de skandal: Seçimi kaybedince başörtülü partiliyi tartaklayıp AK Parti'ye göndermişler!
Alman medyası: Kılıçdaroğlu zafere çok uzak
Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!