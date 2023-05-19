HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon masasında 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk tur seçime kadar HDP'yle anlaşan, PKK'nın desteğini alan, Özerklik ve Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakma vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu aldığı yenilginin ardından milliyetçi oylara gözünü dikti. Kılıçdaroğlu masada yaptığı hesabın çarşıya uymaması ve hem HDP'ye hem de ekstra oya muhtaç olması siyaset tarihine geçecek ibretlik bir tablo ortaya çıkardı.Sinan Oğan heyecanıyla HDP'nin oylarına cepte muamelesi yapan Kılıçdaroğlu'na HDP kanadından ağır bir uyarı ve bir dizi tehdit geldi. Hasip Kaplan açık açık 'Sabrımızı zorlama' mesajı verdi.Ancak Kılıçdaroğlu destekleri olmadığı takdirde yüzde 30'lu rakamlara düşeceği için HDP ile olan işbirliğini de cepte tutmak isteyince ortaya seçmenin tepkisini çeken, çelişkilerle dolu bir profil çıktı.Adeta bir gece ülkücü ve Atatürkçü kesilen Kemal Kılıçdaroğlu görevine son verdiği Onursal Adıgüzel'in yerine seçimle ilgili kampanyayı devlete 'seri katil' diyen Canan Kaftancıoğlu'na teslim etti. Kaftancıoğlu bir yandan TV'lerde teröristlerle ilgileri olmadığını anlatmaya çalışırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturduğu metinlerle benzer açıklamalar yaptırdı.İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. Hem PKK'nın desteğini alan, hem HDP seçmenine Demirtaş'ı özgürleştirme vaadinde bulunan, hem özerklik getirme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durum ibretlik bir hal aldı.Bu durum CHP'nin oylarına muhtaç olduğu HDP'den bazı isimleri kızdırdı. Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan isimlerden HDP'li Hasip Kaplan, 'Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez' diyerek Sinan Oğan uğruna kendilerini çok kızdırmaması yönünde tehditte bulunara 'Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı var' mesajı verdi.İşte Hasip Kaplan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri:Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur. Ona oy verenler arkasında yok. Kemal Kılıçdaroğlu bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın!Her Şeyin bir sabrı sınırı vardır. Kimseye köle esir değiliz. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır. Kimse kusura bakmasın!Siyaset satranç gibidir. Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-Mat gibi. Anlarsınız!Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez..!