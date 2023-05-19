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Beyaz Gazete
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HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı HDP'li Hasip Kaplan, hem HDP'yi yedeğinde tutup hem de milliyetçi söylemlerle oy devşirme çabasında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden fırçaladı ve 'Sabrımızı zorlama' mesajı verdi. Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oylarını alabilmek uğruna bir yandan ülkücülük bir yandan Atatürkçülük söylemlerine sarılan Kılıçdaroğlu'na, "Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-Mat olur. Kürtlerle dans etme" dedi.

HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!
Ekleme: 19.05.2023 - 11:13 Güncelleme: 19.05.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon masasında 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk tur seçime kadar HDP'yle anlaşan, PKK'nın desteğini alan, Özerklik ve Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakma vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu aldığı yenilginin ardından milliyetçi oylara gözünü dikti. Kılıçdaroğlu masada yaptığı hesabın çarşıya uymaması ve hem HDP'ye hem de ekstra oya muhtaç olması siyaset tarihine geçecek ibretlik bir tablo ortaya çıkardı.

Sinan Oğan heyecanıyla HDP'nin oylarına cepte muamelesi yapan Kılıçdaroğlu'na HDP kanadından ağır bir uyarı ve bir dizi tehdit geldi. Hasip Kaplan açık açık 'Sabrımızı zorlama' mesajı verdi.

HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!

HDP'NİN OYLARINDAN DA VAZGEÇEMEYİNCE…

Ancak Kılıçdaroğlu destekleri olmadığı takdirde yüzde 30'lu rakamlara düşeceği için HDP ile olan işbirliğini de cepte tutmak isteyince ortaya seçmenin tepkisini çeken, çelişkilerle dolu bir profil çıktı.

'DEVLET SERİ KATİL' DİYEN KAFTANCIOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA MİLLİYETÇİ MAKYAJ

Adeta bir gece ülkücü ve Atatürkçü kesilen Kemal Kılıçdaroğlu görevine son verdiği Onursal Adıgüzel'in yerine seçimle ilgili kampanyayı devlete 'seri katil' diyen Canan Kaftancıoğlu'na teslim etti. Kaftancıoğlu bir yandan TV'lerde teröristlerle ilgileri olmadığını anlatmaya çalışırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturduğu metinlerle benzer açıklamalar yaptırdı.

HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!

SİNAN OĞAN'A GÖZ KIRPMA ÇABASI HDP'Yİ KIZDIRDI

İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. Hem PKK'nın desteğini alan, hem HDP seçmenine Demirtaş'ı özgürleştirme vaadinde bulunan, hem özerklik getirme sözü veren Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durum ibretlik bir hal aldı.

HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEHDİT: SABRIMIZI ZORLAMA!

Bu durum CHP'nin oylarına muhtaç olduğu HDP'den bazı isimleri kızdırdı. Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan isimlerden HDP'li Hasip Kaplan, 'Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez' diyerek Sinan Oğan uğruna kendilerini çok kızdırmaması yönünde tehditte bulunara 'Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı var' mesajı verdi.

İşte Hasip Kaplan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri:

'SİNAN OĞAN ŞİŞİRİLMİŞ BALONDUR! KILIÇDAROĞLU BUNU BİLMELİ'

Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur. Ona oy verenler arkasında yok. Kemal Kılıçdaroğlu bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın!

'SENİN ESİRİN, KÖLEN DEĞİLİZ'

Her Şeyin bir sabrı sınırı vardır. Kimseye köle esir değiliz. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır. Kimse kusura bakmasın!

'YANLIŞ HAMLE YAPAN ŞAH-MAT OLUR'

Siyaset satranç gibidir. Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-Mat gibi. Anlarsınız!

'BİZİMLE DANS ETME'

Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez..!

HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Sinan Oğan ayarı: Tarafını seç!
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