  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Ekleme: 19.05.2023 - 22:47 Güncelleme: 19.05.2023 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente hizmet etmek için gönderilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mersin'e ilk geldiği andan itibaren kendisini sahiplenen teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür eden Nebati, 'Tarsus bereketli, efsanevi bir şehir. Bugün, burada sizlerle beraber alacağımız kararlar, yürüyeceğimiz bu yol arkadaşlığı inşallah bizim bereketimize bereket katacaktır.' diye konuştu.

Nebati, millet için ilçeye asırlık eserler kazandırmaya devam edeceklerini, bunun için hep beraber gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Nebati, 'Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak. Türkiye Yüzyılı'nı biz yazmaya devam edeceğiz. 21 yıldır nasıl yazdıysak inşallah önümüzdeki 5 yıl da yazmış olacağız.' değerlendirmesinde bulundu.

'Kimseyi ötekileştirmedik'

Nebati, azimle hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

'Onlar ötekileştirdiler, Kürtlere 'kart kurt' dediler, biz 'Kürtler bu ülkenin asli vatandaşıdır' dedik. Onlar 'Dindar insanlara yallah Suudi Arabistan'a dediler' biz, 'Bu vatan hepimizin, size yallah Yunanistan'a demiyoruz' dedik. Biz dindarlara, başörtülülere hakaret edenlere karşı kimseyi ötekileştirmedik. seccadenin ne olduğunu bilmeyenleri gene ötekileştirmedik. Biz, hizmet erbabıyız, millet şuurunu içine sindirmiş gerçek bir vatanseveriz. Biz asla hiçbir şekilde kimseye yan gözle bakmadık, Alevi'ye neden Alevi'sin, Zaza'ya neden Zaza'sın diye sormadık. Çerkez'i, Yörük'ü, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı da 85 milyon insanın her biri birinci sınıf vatandaştır dedik.'

Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını anlatan Nebati, 'Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik. Biz, ezanı duyduğumuzda 'Aziz Allah' dedik, onlar ezanı duyduğunda 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Nebati, şunları dile getirdi:

'Onlar farklı illerde, farklı söylemlerde bulunup istedikleri amaca ulaşamayınca aniden milliyetçi oluyorlar. Ya arkadaş sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin? Bir insanın duruşu olur. Duruş karakterini gösterir, karakterin nedir? Senin gücünü gösterir. Peki kardeşim sen nasıl yaparsın? 14 Mayıs'tan önce başkasın, 14 Mayıs'tan sonra aniden milliyetçi kesildin. Borsalar düşer kalkar ama spekülasyon yapanları, yanlış iş yapanları zaten biz izliyoruz. Ne yaptı? Hemen oraya salladı. Baktı oradan bir şey çıkmıyor ilk yaptığı şey 14 Mayıs'tan sonra hangi elini nasıl vuracağını göstermek için koluna da iplik sararak masaya vurdu. Masaya neden vuruyorsun? Sen teröristin kafasına vurabiliyor musun, teröriste terörist diyebiliyor musun? Diyemez. Ne öğrettilerse o.'

'Biz operasyonları yene yene geldik'

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak. Ama bak sesleniyorum; bizimle oyun asla oynamayın, bize operasyon çekmeyin. Biz operasyonları yene yene geldik. Biz, Gezi olaylarından, 15 Temmuz'dan geldik. Borsaya çekeceğin operasyonlarla Türkiye ekonomisi gibi bir ekonomi zarar görmez merak etme. Biz güçlüyüz ve Allah'ın izniyle 26 yıl, yani bir yüzyılın çeyrek yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilecek Türkiye. CHP'lilere eziyeti yapan sen, CHP'lileri bu hale düşüren sen. Nasıl AK Parti sevdalısı varsa CHP sevdalısı da var. Neden bu adamlara, kadınlara bu eziyeti yapıyorsun? Bak biz AK Parti teşkilatlarına eziyet etmiyoruz çünkü 21 yıldır iktidarız, çıktığımız her seçimi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz, o kaybediyor ama 'Biz kazandık' diyor. Öyle bir hesap uzmanı.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP yandaşı Merdan Yanardağ Sinan Oğan'ı yerden yere vurdu: İlkesiz ve siyasal etikten uzak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak
Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! 'Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?'
Başkan Erdoğan CNN International'a konuştu! 1 milyon Suriyeli için geri dönüş planı
YSK Resmi sonuçları açıkladı: Erdoğan 49,52 ile birinci sırada
Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı
Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşecek
HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in ve HDP'nin desteğini gizlemek için iftiraya başvurdu! Vatandaş gerçekleri yüzüne vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından Anıtkabir'de sert müdahale
Başkan Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde konuşuyor
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi pazar günü hizmete açılıyor
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor: Depremzedelere kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar
Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

Zonguldak’ta “katil arı” alarmı! Ekipler biyolojik mücadele başlattı

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

TikTok'a bir yasak daha: ABD'nin Montana eyaleti TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!