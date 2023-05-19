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Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası muhalefet kanadının depremzedelere yönelik başlattığı kin ve nefret söylemlerine bir yenisi eklendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan, depremzedelere nefret kustu. Doğan'ın hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımları tepki çekerken, parti içinde hakkında başlatılan inceleme sonrasında görevden alındığı bildirildi.

Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
Ekleme: 19.05.2023 - 20:19 Güncelleme: 19.05.2023 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'ın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası sosyal medya hesabından depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.

Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Doğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu

Doğan'ın paylaşımına gelen tepkiler üzerine inceleme başlattıklarını vurgulayan Erol, 'Bugün yönetim kurulumuz toplandı ve Cansu Doğan'ı görevden aldık. Ardından da disiplin kuruluna sevk ettik.' diye konuştu.

Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu

Erol, Doğan'ın paylaşımları nedeniyle depremzedelerden özür diledi.

AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal da 'Yüce Türk milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımında bulunan Doğan hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz.' dedi.

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Hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlar: CHP'li Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan depremzedelere nefret kustu
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