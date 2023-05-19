Gaziantep'te patlama: İş yeri büyük zarar gördü

Gaziantep'te bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürülen bir patlama yaşandı. Büyük korku ve paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Beyazlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama olduktan sonra yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Polis ekipleri ise yaralanan kimsenin olmadığı patlama ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.