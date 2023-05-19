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Beyaz Gazete
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Depremzedelerden Bakan Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü

Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, kısa süre sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Ekleme: 19.05.2023 - 17:27 Güncelleme: 19.05.2023 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Depremzedelerden Bakan Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü
Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurgulayan Koca, 'Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz.' dedi.

Bunun üzerine vatandaş da Bakan Koca'ya 'Biz istiyoruz ki her şey güzel olsun, 5-10 gün sonra olsun ama sağlıklı olsun. Biz sağlıklı olanı isteriz. Bak Tayyip'imiz nasıl istedi, 'Ben bunu yüzde 49'dan kabul etmiyorum, benimki yüzde 55 olsun' Biz de yüzde 55 etmeye çalışacağız.' yanıtını verdi.

Bir başka vatandaş da Bakan Koca'nın Hatay'da olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Koca, aynı vatandaşa hafta sonu hastane açılışı olacağını hatırlatarak, bunun devamının geleceğini ve şehir hastanesinin de yapılacağını kaydetti.
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