CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor: Depremzedelere kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar
14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinden yüksek oranda oy almasını hazmedemeyen muhalif seçmenler, nefret kusmaya devam ediyor. Son olarak bugün Malatya'da 4,1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından muhalif kesim depremzedelere yönelik küfür ve tehditlerini sürdürdü.
14 Mayıs'ta sandığa giden Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tur seçimi, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre açık ara farkla önde tamamladı. Muhalefet umduğunun aksine deprem bölgesinden de Erdoğan'a büyük bir destek çıktığını görünce adeta çılgına döndü.
Seçim sonuçlarına öfkelenen kesim, afetzedelere yönelik insanlık dışı hareket ve söylemler sarf etti. Sosyal medyada, ölüm tehditleri savurdu, tehdit ve hakaret dolu videolar paylaşarak nefret saçtılar.
Malatya'da korkutan deprem
Bugün saat 11.23'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kin kusmaya devam ediyorlar!
14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde fazla oy aldığı muhaliflerin depremzedelere yönelik başlattığı nefret propagandasının devam ettiği görüldü.
Malatya'da meydana gelen depremin ardından muhaliflerin yaptığı insanlık dışı yorumlar büyük tepki topladı. İşte o insanlık dışı yorumlardan bazıları:
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