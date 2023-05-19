CHP seçmeninin hazımsızlığı sürüyor: Depremzedelere kin ve nefret kusmaya devam ediyorlar

14 Mayıs'ta sandığa giden Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tur seçimi, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre açık ara farkla önde tamamladı. Muhalefet umduğunun aksine deprem bölgesinden de Erdoğan'a büyük bir destek çıktığını görünce adeta çılgına döndü.Seçim sonuçlarına öfkelenen kesim, afetzedelere yönelik insanlık dışı hareket ve söylemler sarf etti. Sosyal medyada, ölüm tehditleri savurdu, tehdit ve hakaret dolu videolar paylaşarak nefret saçtılar.Bugün saat 11.23'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde fazla oy aldığı muhaliflerin depremzedelere yönelik başlattığı nefret propagandasının devam ettiği görüldü.Malatya'da meydana gelen depremin ardından muhaliflerin yaptığı insanlık dışı yorumlar büyük tepki topladı. İşte o insanlık dışı yorumlardan bazıları: