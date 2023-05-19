Başkan Erdoğan'dan İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalar: Kültür sanatta dev adımlar attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak. Önümüzdeki dönemde kalkınma hamlelerimizi çok daha güçlü ve çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza, üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz.19 Mayıs'ın ruhunu yaşatıp gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan her şeyi tek tek hayata geçirip ülkemizi bugünlere kazandırdık.Bu şehirde Osmanlı döneminden kalma Kültür sanat eserlerinin çoğu ya tahrip edilmiş ya da görmezden gelinmişti. Cumhuriyet döneminde yapılmış 3 5 eser ise şehrin potansiyelini taşıyabilecek durumda değildi. Biz İstanbul'a güçlü bir kültür sanat altyapısı kazandıracak adımı da attık.Temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden yapmak istediğimizde bize nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın.Rami Kışlası, Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphanemiz oldu. Nasip olursa bugün Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya geleceğim.Kültür ve sanat hayatımıza çeşitlilik katacak her projeyi teşvik ediyoruz. Resmi ideolojinin ötelediği sanatçılara biz kucak açtık. Kültür sanat alanında yerelden, evrensele uzanan bir anlayışı hakim kıldık. Kültür merkezlerimizin sayısını 42'den 122'ye çıkardık. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserler için yoğun çaba harcıyoruz. Şimdiye kadar 12 bin eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk.Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'i sanat camiasına kazandırmaktan dolayı Eczacıbaşı ailesine çok çok teşekkür ediyorum.'