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Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Hemşehri Dernekleri ile Buluşma' programında konuştu. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için rehavete kapılınmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bay bay Kemal, biz batının istediğini değil, Türkiye ne isterse onu yaparız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Ekleme: 19.05.2023 - 20:27 Güncelleme: 19.05.2023 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Hemşehri Dernekleri ile Buluşma' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu ülkeyi ve bu şehri babalarının malı zannedenler istedikleri kadar kendilerini yırtsınlar İstanbul Anadolu'dur, İstanbul Türkiye'dir.

Siyaset çetin bir imtihandır. İktidar ise ateşten gömlek giymektir. 21 yılda birçok sınamadan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

(CHP'nin vicdansızlığına tepki) Sadece depremzedelere yapılan hakaret bile bunların, kabahat hanesini doldurmaya yeter.

Ülkemizin başına gelen en büyük felaketin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalışırken bunlar ne yaptı?

'TALİMATI KANDİL'DEN ALIYORLAR'

Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çektirmek dışında bunlar ne yaptı? Hamdolsun biz tüm kurumlarımız ve belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da. İnsanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onların deyimiyle tıpış tıpış oy verirseniz ne ala. Yok başka yere verirseniz yapmadık şey bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş.

Bunlar talimati Kandil'den alıyor. Terörün şehirdeki uzantılardan alıyorlar. Biz talimatı, Allah'tan ve milletten alıyoruz. Bizim çizgimiz bu.

Serbest bırakacağız dediler? Kimi? Cezaevindeki, FETÖ'cüleri, Gezicileri, Selo'yu... Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo...

Serbest bıracacağız dediler. Cezaevindeki PKK'lıları FETÖ'cüleri, Selo'yu serbest bırakacaklar. Bu ülke eğer hukuk devletiyse, hukuk varsa biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten ve hukuktan başka hiçbir mekanizma çalışmaz.

Batı değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Aile kurumunu asla lekeleyemeyiz. Anayasa değişikliğinde süratle aile kurumunun güçlenmesi için gerekli adımları atacağız.

Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor.
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