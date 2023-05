Bakan Kurum: 23 mahallenin yeni imar planları onaylanmıştır

Beykoz'da partililerle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'un yıllarıdır bekleyen imar planları hakkında açıklama yaptı. Kurum, ''Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlamaya dair çalışmalarımızı tamamladık.Bütün planlarımızı askıya çıktık. Tabii burada geçen yine Beykoz'a geldiğimizde vatandaşlarımızın talepleri var. Değeli arkadaşlar biz dertliyiz. Dert insanı yollara düşürürmüş ve işte biz de milletimizin dertlerini çözmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Herşeyi doğru yapmayabiliriz. Ama elimizden geleni yapıyoruz ve burada da vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını, imar problemlerinin çözülmesi adına gerekli her türlü iradeyi ortaya koyduk. Elbette ki planlarda, süreçte, eksiklikler olabilir, aksaklıklar olabilir ama nasıl bu iradeyi ortaya koyduysak, nasıl imar planlarını, yıllardır milletimizin, vatandaşımızın beklediği sorunları birer birer çözdüysek, varsa eğer yine sorun o sorunu da çözecek olan bu kadrolardır. Hep beraber çözeceğiz. Hep birlikte birbirimize destek olarak çözeceğiz.İşte toplamda 9 bin 162 hektar alan, yani 90 milyon metrekare alan demek değerli arkadaşlar. Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Fener'inden Mahmutşevketpaşa'ya, Dereseki'den, Görele'ye kadar tam 23 mahalleden bahsediyoruz. 23 mahallenin yeni imar planları onaylanmıştır. Eksiklik olabilir. Hata da olabilir. Ama şunu bilmenizi isterim ki burada bilerek, isteyerek hiçbir arkadaşımız hata yapmaz. Ve askıya çıkmasının nedeni nedir? Orada vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza, oradaki kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda o düzenlemeleri yapmaktır' dedi.Bakan Kurum, konuşmasında 14 Mayıs seçimlerine de değindi. Kurum, ''Hatırlayın, o gün gece kazanıyoruz dediler. Öndeyiz dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ama ne oldu değerli kardeşlerim? İşlerin başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta en büyük cevabı vermiştir. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetmiştir. Hamdolsun bu seçimde yine algı değil hakikat kazandı.' dedi.Bakan Kurum, 'Değerli kardeşlerim, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin, yaralı kalpleri üzerinden sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular. Alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili, Tekirdağ Belediyesi, ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi, misafirhanelerden çıkardı. Bizim medeniyetimiz, değerli arkadaşlar, bu insanların topraklarda yaşayan bu vatanda yaşayan mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü hiçbir zaman sormaz. Milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur.Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman değerli arkadaşlar onların insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanında durduk. Bundan sonraki süreçte de yanında durmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Kardeşlerimize bir söz verdik. Konutları yapacağız dedik. İnşallah o sözü de Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla tutacağız ve konutlarımızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Hiçbir seçim vaadi, milletin canından öte değildir. Biz 21 yıldır da hiçbir ayrım yapmaksızın milletimize, milletimizin yardımına koştuk' şeklinde konuştu.