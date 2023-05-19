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Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ekleme: 19.05.2023 - 10:18 Güncelleme: 19.05.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine gençlerle birlikte çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kasapoğlu ve gençler daha sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu:

İşaret ettiğiniz muhasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda sporda da pek çok başarı elde ettik. Bu başarılar milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan 'Gençlik Haftası' ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, ülke genelinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde, kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinlikle, 'HEPYAŞIMIZ19' temasıyla kutluyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandı. 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı. Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etti.

Kongrede oylanan bu öneri kabul edildi ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaştı. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı. 1981 yılı Atatürk Yılı olarak kabul ve ilan edildi.

Kutlamalar kapsamında “Gençlik ve Spor Bayramı'nın adı da “Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi.
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