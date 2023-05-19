Bakan Çavuşoğlu seçmen üzerinde oynanan sinsi oyunu açıkladı: Tek tek evlere girip tehdit ediyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Herkes herkesten oy isteyebilir. Ama milletimizi kimse tehdit etmesin. Milletimize yönelik kimse şantajda bulunmasın. Bunun kanunda da bir karşılığı var. Bu bir suçtur. Anayasal suçtur. Bunun da takipçisi olacağız.' dedi.Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı Gaye Coşkun'un internet yasasıyla ilgili taleplerinin iletildiği Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularıyla 14 Mayıs seçimini değerlendirdi.14 Mayıs'ın demokrasi şöleni havasında geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, seçime katılımın dünyadaki en yüksek katılım oranlarından biri olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye ve demokrasinin olgunluğuna yakışan bir seçim sürecini yaşadıklarını dile getirerek, 'Sonuçta Cumhurbaşkanımız 2,5 milyondan fazla bir oy farkıyla, ilk turda milletimizin de teveccühünü kazanmış oldu. İkinci turda da vatandaşlarımızın özellikle sandığa gitmesi, Türk demokrasisi bakımından önemlidir.' diye konuştu.Tüm dünyanın Türkiye'deki seçimi takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili medya tarafından olumsuz girişimlerin olduğunu kaydetti.Bazı ülkelerin Türk siyasetini dizayn etmeye çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, 'Ama onlar bir şeyi unutuyorlar. Bu ülkede Türk milleti karar verir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O nedenle milletimize çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ve demokrasimizin tüm dünyada saygınlığı bakımından da önemli bir seçim oldu ve karalamaya çalışanlara da iyi bir cevap oldu.' ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, milletin iradesine büyük saygılarının olduğunu ifade ederek, milletin ne karar verirse onu kabul edeceklerini her zaman söylediklerini belirtti. Milletin üzerinde bazı baskıları da gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Her kim olursa olsun, kendisi, partisi veya başka aday için oy isteyebilir. Bu son derece doğaldır. Fakat milletimizi fişlemeye kadar, son günlerde Alanya halkının üzerinde çok ciddi baskılarının olduğunu görüyoruz. Bir taraftan, tek tek eve gidecek, 'Verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Vermeyecekseniz şöyle olur, böyle olur... Bir taraftan da vatandaşlarımıza, tövbe haşa, şirk koşarak, cennete, cehenneme gidersin, diyecek noktasına getiren, kişi, kurum ve kuruluşlar var. Vatandaşımızı tehdit ediyorlar. Fişliyorlar. Bu suçtur. Vatandaşlarımız da yalnız değildir. Biz devlet olarak, vatandaşlarımızın hakkını hukukunu korumakla da mükellefiz. Herkes herkesten oy isteyebilir. Ama milletimizi kimse tehdit etmesin. Milletimize yönelik kimse şantajda bulunmasın. Bunun kanunda da bir karşılığı var. Bu bir suçtur. Anayasal suçtur. Bunun da takipçisi olacağız.'CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik açıklamalarının turizme etkisini de değerlendiren Çavuşoğlu, şu anda mayıs ayında gelmesi gereken Rus turistin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 az olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, 14 Mayıs'tan sonra turizmde hareketliliğin biraz da olsa arttığını belirterek, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gerçekten vahim bir hatadır. Türkiye'nin menfaatine değildir. Siyasi hata kendisini bağlar. Faturası kendisine kesilir. Ancak o açıklamadan sonra gelmesi gereken turist gelmedi. Turist bu açıklamalardan dolayı ürktü.' değerlendirmesinde bulundu.