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Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı

Oyuncu, hukukçu ve yazar AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından Almanya'nın Erdoğan takıntısına değindi. Yenişehirlioğlu, paylaşımıyla Batı'nın demokrasi anlayışını gözler önüne serdi.

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı
Ekleme: 19.05.2023 - 21:42 Güncelleme: 19.05.2023 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı
Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranlığını sınav kağıtlarına yansıttı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da bulunan Ingolstadt'taki Cristoph Scheiner Lisesi'ndeki Sosyal Bilgiler dersi sınavına konu oldu. Sınav kağıdında konu olarak toplumun yapısı ve değişimi, çağdaş siyasal sistemlerin temel özellikleri işlendi.

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı

Sınav kağıdında verilen tabloda Cumhurbaşkanlığı ve yardımcı kategorilerin hepsine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürü yerleştirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin diktatörlükle yönetildiği algısı verildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehiroğlu, 'Almanya kendi demokrasi anlayışını çok iyi ortaya koymuş' dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan kritik paylaşım: Almanya'nın Erdoğan takıntısı okullara yansıdı

'KİMLERE KARŞI BU SEÇİMİ KAZANMAMIZ GEREĞİNE BİR ÖRNEK'

Bahadır Yenişehirlioğlu, Almanya'da bulunan bir lisenin sınav kağıdını yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

'Kimlere karşı bu seçimi kazanmamız gereğine bir örnek. Almanya Ingolstadt'taki Cristoph Scheiner Lisesi'nde sosyal bilgiler sınavı... Demokrasi anlayışlarını çok iyi ortaya koymuşlar!'

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