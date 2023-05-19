Ankara'da koca vahşeti: Çığlık seslerine koşan komşular korkunç manzarayla karşılaştı!

Olay, sabah saatlerinde Atlılar Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen İsmail Karaçor, eşi Hacer Karaçor ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İsmail Karaçor, mutafaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hacer Karaçor'un cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmail Karaçor da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.