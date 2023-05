Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son zamanlarda dalgalanan döviz kuru nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.Tüm ürünlerinin ülkemizdeki fiyatlarını yaklaşık yüzde 10 artıran şirket, bugünden itibaren fiyatlarını güncelledi. Apple, en son zammı geçtiğimiz ocak ayında yapmıştı.Son zamların ardından en ucuz iPhone 14'ün fiyatı 36 bin TL'ye çıkarken, M2 işlemcili yeni MacBook modellerinin başlangıç fiyatı 32 bin TL'yi aştı.Yapılan zamlardan sonra yeni iPhone fiyatları şu şekilde oldu:iPhone 14 128 GB - 35.999 TLiPhone 14 256 GB - 38.799 TLiPhone 14 512 GB - 44.399 TLiPhone 14 Plus 128 GB - 39.999 TLiPhone 14 Plus 256 GB - 42.799 TLiPhone 14 Plus 512 GB - 48.399 TLiPhone 14 Pro 128 GB - 45.999 TLiPhone 14 Pro 256 GB - 48.799 TLiPhone 14 Pro 512 GB - 54.399 TLiPhone 14 Pro 1 TB - 59.999 TLiPhone 14 Pro Max 128 GB - 49.999 TLiPhone 14 Pro Max 256 GB - 52.799 TLiPhone 14 Pro Max 512 GB - 58.399 TLiPhone 14 Pro Max 1 TB - 63.999 TLiPhone 13 mini 128 GB - 26.999 TLiPhone 13 mini 256 GB - 29.799 TLiPhone 13 mini 512 GB - 35.399 TLiPhone 13 128 GB - 29.999 TLiPhone 13 256 GB - 32.799 TLiPhone 13 512 GB - 38.399 TLApple Watch Series 8 41 mm GPS - 9.999 TLApple Watch Series 8 41 mm GPS + Cellular - 18.799 TLApple Watch SE 40 mm GPS - 6.499 TLApple Watch SE 40 mm GPS + Cellular - 12.499 TLMacBook Pro 13 inç M2 256 GB - 34.999 TLMacBook Pro 13 inç M2 512 GB - 40.199 TLMacBook Pro 14 inç M2 Pro (14 çekirdekli GPU) 512 GB - 53.999 TLMacBook Pro 14 inç M2 Pro (16 çekirdekli GPU) 1 TB - 67.999 TLMacBook Pro 14 inç M2 Max (30 çekirdekli GPU) 1 TB - 82.999 TLMacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 512 GB - 66.999 TLMacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 1 TB - 72.199 TLMacBook Pro 16 inç M2 Max (38 çekirdekli GPU) 1 TB - 92.999 TL