Seçimlerdeki başarısızlığın faturası kesildi! Kılıçdaroğlu ve ekibinden genel kurul hazırlığı

CHP 14 Mayıs'ta yaşanan seçim başarısızlığıyla çalkalanıyor. Cumhurbaşkanlığında yaşanan başarısızlık ve Meclis'te azınlıkta kalınmasının ardından, kulislerden gelen bilgiye göre CHP olağanüstü genel kurul hazırlığı yapıyor.Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Erdoğan Toprak'ın yönettiği iddia ediliyor. Gündeme gelen konular arasında Tuncay Özkan'nın süreçte aktif görev aldığı var.Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na '%45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil.' dediği konuşuluyor.Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor. Nitekim yakın tarihte yapılan Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak aleyhindeki basın kampanyalarından sonra, hedefin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı söyleniyor. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turundaki mağlubiyeti bekleniyor. Murat Ongun'a bağlı trollerin ve basının, seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir kampanya ile Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlaması planlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığına oynamak için ciddi bir bütçe ayırdığı da biliniyor.Ekrem İmamoğlu'na karşı CHP içerisinde olumsuz bir bakış söz konusu. Özellikle İyi Parti ve Meral Akşener ile olan yakınlığı CHP'liler tarafından oldukça tepki çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini fırsat bilerek, Meral Akşener ile birlikte Saraçhane mitingini düzenlediği günden beri aleni şekilde Kılıçdaroğlu'na alternatif bir siyaset takip ediyor. CHP içerisinde 'Ekrem İmamoğlu bizim belediye başkanımız mı yoksa Akşener'in mi?' soruları soruluyor.Erdoğan Toprak, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile yaptığı görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun bu planlarını masaya yatırdı. Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'na karşı 'dikkatli olunması gerektiğini' söylüyor. Ayrıca Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'na her türlü maddi desteğin kendisi tarafından verileceğinin garantisini de veriyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP Genel Başkanlığı için hazırlık yaptığı Erdoğan Toprak tarafından Kılıçdaroğlu'na iletildi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kongresi'ndeki delegelerle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok görüşen isim olarak öne çıkıyor. Salıcı'nın CHP delegeleri üzerinde bir hakimiyeti olduğu ve gizliden CHP Genel Başkanlığı için zemin hazırladığı, yine iletilen bilgiler arasında. Ancak Salıcı'nın finans konusunda sıkıntılar yaşadığı ve finansal destek almak için bazı iş adamları ile görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanlığı için konuşulan isimlerden birisi de Gürsel Tekin. CHP Genel Başkanlığı için önceki dönemlerde de adı geçmiş olan Gürsel Tekin'in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Kars'a görevlendirildiği ama CHP'nin en üst karar verici mekanizmasına karşı çıkarak İstanbul'da kalmaya devam ettiği daha sonra ise gelen tepkiler üzerine Kars görevlendirmesini kabul ettiğine dair açıklama yaptı ancak Gürsel Tekin'in Kars'a gidip gitmeyeceği giderse ne kadar kalacağı hala muamma.CHP'den Erzincan milletvekili adayı gösterilen ve seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de CHP Genel Başkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığı yine Ankara kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun Sarigül için 'uzak tutun' talimatı verdiği biliniyor.Tüm bu süreçler Erdoğan Toprak tarafından sıkı takip edilerek an be an Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan'ın zayıflamasından dolayı CHP'nin medya üzerindeki etkisini kaybettiğini ve CHP'nin eski zamanlardaki gibi basın üzerinde son derece etkin bir pozisyona geri dönmesi için Tuncay Özkan'ın CHP üst yönetiminde denkleme aktif olarak yeniden girmesi gerektiğini dile getiriyor.