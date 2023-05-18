PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin

HDP ve PKK cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdürüyor. 14 Mayıs'tan önce hem HDP'liler hem de Kandil'den PKK'nın sözde elebaşları Kılıçdaroğlu için destek istemişti. Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan Selahattin Demirtaş'ın, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve cezaevlerinde tutuklu bulunan PKK'lı teröristlerin salınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyenler, seçim ikinci tura kalınca destek mesajlarını yenilemeye başladı.HDP'nin milletvekili Serhat Eren, PKK'nın yayın organı Meyda Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanmaması ve cezaevinde yatan PKK'lı teröristlerin tahliyesi için sandığa gidin çağrısı yaptı. Eren açıklamasında, 'Kürt halkı için, belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için, 28 Mayıs'ta inançla karalıklıkta sandığa gidin. ifadelerini kullandı.14 Mayıs seçimleri öncesi, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmış ve AK Parti, MHP ittifakı iktidara geldiği takdirde PKK ile mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, 'Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir.' ifadelerini kullandı.HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Kocaeli'nde düzenlediği mitingde, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söylemişti. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, 'Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar.' ifadelerini kullanmıştı.