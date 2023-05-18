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PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin

HDP, 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. Bunun üzerine Kandil'de PKK'nın sözde elebaşları da yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geldi. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından HDP ve PKK'lılar Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdürüyor. Son olarak HDP/YSP milletvekili Serhat Eren PKK'nın yayın organında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin
Ekleme: 18.05.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.05.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin
HDP ve PKK cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdürüyor. 14 Mayıs'tan önce hem HDP'liler hem de Kandil'den PKK'nın sözde elebaşları Kılıçdaroğlu için destek istemişti. Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan Selahattin Demirtaş'ın, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve cezaevlerinde tutuklu bulunan PKK'lı teröristlerin salınması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyenler, seçim ikinci tura kalınca destek mesajlarını yenilemeye başladı.

KAYYUM ATANMAMASI İÇİN, CEZAEVLERİNİN BOŞALMASI İÇİN OYLAR KILIÇDAROĞLU'NA
HDP'nin milletvekili Serhat Eren, PKK'nın yayın organı Meyda Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atanmaması ve cezaevinde yatan PKK'lı teröristlerin tahliyesi için sandığa gidin çağrısı yaptı. Eren açıklamasında, 'Kürt halkı için, belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için, 28 Mayıs'ta inançla karalıklıkta sandığa gidin. ifadelerini kullandı.

KANDİL VE PKK'DAN PEŞ PEŞE DESTEKLER
14 Mayıs seçimleri öncesi, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmış ve AK Parti, MHP ittifakı iktidara geldiği takdirde PKK ile mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, 'Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir.' ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN: SEÇİMDEN SONRA SELAHATTİN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Kocaeli'nde düzenlediği mitingde, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söylemişti. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, 'Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar.' ifadelerini kullanmıştı.
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