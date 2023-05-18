Newsweek: Erdoğan'a diktatör demeyin, diktatörler ikinci tura kalmaz

ABD merkezli Newsweek dergisi, ikinci tura kalan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çekici bir analize imza attı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tura yüzde 49,5 ile ilk sırada gidiyor. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,8.Derginin "Erdoğan'a diktatör demeyi bırakın. Diktatörler ikinci tura kalmaz" başlıklı bir görüş yazısında, daha önce Erdoğan'a karşı karalama kampanyalarına başvurulduğu ve algıya yönelik birtakım ifadeler kullanıldığı anımsatıldı.Batı medyasının Türkiye'de düzenlenen seçimlere inanmadığı, diğer taraftan "Erdoğan demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı." hatırlatması da yapıldı. Yazının devamında şöyle denildi:Bir diktatörlükte seçim sonuçlarını merakla bekleyen insanları bulamazsınız. Serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır. Sonucu beğensek de beğenmesek de kazananı desteklesek de desteklemesek de kazanan yine kazanandır. Sonucu kınamak ve suçu dış müdahaleye yüklemek, sistemde yalnızca şüphe tohumları eker ve siyasi ayrışmayı artırır.Diğer taraftan, günler sonra ikinci tur oylamanın yapılacağı belirtilerek, şöyle denildi: Erdoğan'ın kazanması için ilave yüzde 1 oya ihtiyacı var. Muhalefetin, kazanması için ise yüzde 5'in üzerinde daha fazla oy alması gerekiyor.Batılı hükümetlerin ve onların medyasının, Türk halkının iradesine rağmen Türk muhalefeti iktidara gelene kadar Türkiye seçimlerini 'hileli' olarak adlandırmaya devam edeceği açık. Bu asılsız bir iddia.