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Beyaz Gazete
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Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!

Muhalif kişilerin skandal sözlerine bir yenisi daha eklendi. Bir grup muhalif, Twitter platformunda bulunan ‘Spaces’ odasında skandal söylemlerde bulundu. Bu söylemler, vatandaşlar tarafından tepki çekti...

Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!
Ekleme: 18.05.2023 - 19:26 Güncelleme: 18.05.2023 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!
Muhalif kişilerin skandal sözlerine bir yenisi daha eklendi. Bir grup muhalif, Twitter platformunda bulunan ‘Spaces' odasında skandal söylemlerde bulundu.

Başörtülüleri hedef alan söylemlerde bulunan bir kişi, ‘Bir on gün susun seçimi alalım. Baykal'ı mezardan çıkartıp başörtülü tokatlattıracağız.' dedi.

Bu söylemler vatandaşlar tarafından tepki çekti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ!

‘Yalandan sussalar ne olur. Ben ölene kadar başörtüme yapılan zulmü asla unutmayacağım.'

Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!

‘Gördünüz mü CHP seçmenini, başörtüye olan tavrını. Siz bunlarla birleşeceksiniz öylemi? Bunlar böyle işte.'

Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!

‘Bizim özgürlüğümüze kasıt, hatta açıktan da tehdit var.'

Muhaliflerden Spaces odasında skandal sözler!

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