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Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından ve Milli Görüş'ün önde gelen isimleri arasında yer alan Hasan Damar, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek istedi. Tek gayesinin Allah rızası olduğunu söyleyen Damar, "Türkiye genelindeki kardeşlerimizden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum." dedi.

Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı
Ekleme: 18.05.2023 - 22:53 Güncelleme: 18.05.2023 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı
Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar, sosyal medyadan yayınladığı video ile, Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin ikinci turda da süreceğini ifade etti.

'İKİNCİ TURDA DA CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK VERMEMİZ LAZIM'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını hatırlatan Hasan Damar, 'Muhterem dava kardeşlerim. Malumunuz Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Ben daha evvel birinci turda da ifade ettiğim gibi aynen sözümdeyim. Bu ikinci turda da Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerimizi destek vermeye davet ediyorum. Bu münasebetle daha evvel de bunları söyledim.' dedi.

'BENİM GAYEM ALLAH'IN RIZASIDIR. BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR'

Kendisine yönelik yapılan haksız eleştirilere karşı çıkan Damar, 'Yıllarca birlikte gayret ettiğimiz, dava için çalıştığımız birçok kardeşimiz beni acımasız şekilde eleştirdiler. Bazıları o kadar ileri gitti ki 'Aklı yerinde değil, birileri kullanıyor' dediler. Allah'a hamd olsun. Ben 50 senedir bu davanın içerisindeki bir insan olarak hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Çünkü benim gayem Allah'ın rızasıdır. Başka bir şey değildir. Ama bazı saflar, 'Bu söz, bu yazı onun değildir' diyor. Benim aklım yerimde.' ifadesini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK VERMELERİNİ RİCA EDİYORUM'

Başkan Erdoğan'a destek çağrısında bulunan Damar açıklamasında şunları kaydetti:

'Ben arkadaşlarımızdan, Türkiye genelindeki kardeşlerimizden mevcut Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Çünkü küresel güçlerin düşmanlığı yalnız Tayyip Erdoğan'a değil, devlete olan düşmanlıktır. Bu devlet elimizden giderse, bir daha devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum.'

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