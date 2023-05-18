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Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için Türkiye'deki sığınmacıları hedef aldı. Yaptığı açıklamalarda Oğan'ın "Suriyelileri geri göndereceğiz" vaadini diline dolayan Kılıçdaroğlu, sığınmacıların sayısı üzerinden büyük bir algı operasyonuna girişti. Kılıçdaroğlu'nun, "İktidara gelir gelmez 10 milyondan fazla mülteciyi evine göndereceğim" iddialarının aksine Türkiye'deki sığınmacı sayısı resmi rakamlara göre bu iddianın katbekat altında yer alıyor.

Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon
Ekleme: 18.05.2023 - 23:17 Güncelleme: 18.05.2023 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu ezici bir üstünlükle eline alırken, cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için Türkiye'deki sığınmacıları hedef aldı.

'Ülkeye 10 milyondan fazla sığınmacı getirdin' yalanı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve FETÖ ile iş tutan Kılıçdaroğlu, kendi tabanını konsolide edebilmek için 'milliyetçi' vaatlere yöneldi. İlk turdaki seçimler öncesinde terör iltisaklılara 'özgürlük ve 'iş' vadeden Kılıçdaroğlu, Oğan'ın 'Suriyelileri geri göndereceğiz' vaadini diline doladı.

Bugün kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, elindeki kağıttan okuyarak yaptığı hitapta, 'Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yalanlarını yüzde 300 artırdı: Sığınmacı sayısı üzerinden yeni provokasyon

Kılıçdaroğlu'nun, 'İktidara gelir gelmez 10 milyondan fazla mülteciyi evine göndereceğim' iddialarının aksine Türkiye'deki sığınmacı sayısı resmi rakamlara göre bu iddianın katbekat altında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının verisine göre; Türkiye'de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 19 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Mart ayına göre 36 bin 908 kişi azalarak toplam 3 milyon 411 bin 29 kişi oldu. Buna göre, yıl başından bu yana kayıtlı Suriyeli sayısı 124 bin 969 kişi azaldı.
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