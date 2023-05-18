Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonrası ağız değiştirdi: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam

CHP başta olmak üzere Yedili Masa'nın terörle arasına mesafe koymaması, aksine HDP ve diğer bileşenlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi özellikle cumhuriyetçi ve milliyetçi muhalif tabanın tepkisini çekiyor. Bu destek, çeşitli illerde mitingler düzenleyen HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmesi için çalışmalar yürütmesiyle pekişti. Ayrıca Kandil'den gelen terör elebaşlarının açık açık destek açıklamaları da kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.Kılıçdaroğlu da Selahattin Demirtaş'ın özgür kalacağı vaatleriyle bu desteği adeta onayladı.Kılıçdaroğlu seçimden önce de adaylığı konusunda HDP'nin verdiği destek sorulduğunda bu destekten memnun olduklarını ifade etmişti.14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.İkinci tura kalan seçimin ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğine çevrildi.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından kamera karşısına geçti.İkinci tur için milliyetçi söylemler sarf ettiği dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında terörü bitireceğini ve mültecileri göndereceğini vurguladı.HDP ile ittifakını söylemleri ve tavırlarıyla her fırsatta göz önüne seren Kılıçdaroğlu seçmenin aklıyla alay edercesine şu ifadeleri kullandı:'Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.'Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın her fırsatta vurguladığı göçmen politikasına da değinmeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta' diye konuştu.