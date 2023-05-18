Kaftancıoğlu 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçiliği hatırladı: Öcalan'ı çıkarmayacağız

HDP ve terör örgütü PKK'dan yapılan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma vaatlerine uzun zamandır ses çıkarmayan CHP, sandıkta vatandaşlarda büyük bir darbe yedi. CHP yönetimi seçimde istediği sonucu alamayınca, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde milliyetçi vatandaşların oyunu alabilmek için 'Öcalan'ı çıkarmayacağız' mesajları vermeye başladı.Altılı masada yaşanan büyük krizlerin ardından cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu 20 Mart'ta HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinin ardından PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini arkasına almıştı.HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi sonrası, altılı masa kanadı ise HDP'den ve terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamalara sessiz kaldı.Kılıçdaroğlu-HDP yakınlaşmasının ardından 14 Mayıs seçimlerine kadar hemen hemen her gün HDP'liler meydan meydan gezerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılacağını söyledi. Altılı masadan bu söylemlere tepki gösterilmeyince vatandaşlar faturayı kesti.Seçimin 2. tura kalmasının ve milliyetçi seçmenin kilit rol aldığının ortaya çıkmasının ardından aylardır HDP ve PKK'nın açıklamalarına tek kelime etmeyen CHP'de söylem değişikliği yaşandı. 28 Mayıs'ta milliyetçi insanların oyunu almak için göz boyamaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sahaya sürdü. Kaftancıoğlu, Fox TV'de İlker Küçükkaya'nın, 'Çalar Saat' programında uzun zamandır ses çıkarmadığı 'Öcalan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.Kaftancıoğlu, Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılmayacağını belirterek 'Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da.' açıklamasında bulundu.Terör örgütü PKK ile ilişkileri olmadığını iddia eden Canan Kaftancıoğlu, PKK terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı bir tweetinde 'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti' sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Daha sonra da bu tweetini silmişti.Yine Kaftancıoğlu, MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için ise 'Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!' demişti.Resmin tamamına bakıldığında İttifak kurdukları parti HDP, PKK için özgürlük naraları atarken, Kaftancıoğlu'nun dün akşamki yayında söylediği sözler kimseye ikna edici gelmedi.