İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Türkiye genelinde yağmurlu hava etkili oluyor.Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde sağanak şehirleri vurdu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de de sağanak etkili oldu.İzmir'i etkisi altına alınan yağmur yine alışıldık görüntülere neden oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.Vatandaşlar aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanırken sürücüler de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kullanmak zorlandı.Kentte kısa aralıklarla dolu yağışı da etkili oluyor.