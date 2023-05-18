İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan ilk operasyonda, Türkiye'den yurtdışına gitmek üzere İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun bagajı yapılan analizler neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi.Bagaj yolcuya ulaşmadan önce bagaj dağıtım noktasında açıldığında bagajın altına ilave bir taban oluşturulduğu ve bu taban ile bagaj arasına zula yapıldığı tespit edildi.Zuladan çıkarılan plaka şeklindeki cisimlerin içinde bulunan toz haldeki maddelerden alınan örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analizinin yapılması sonucu maddenin kokain olduğu belirlendi. Toplamda 1 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.