İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonlarda farklı türden toplam 7 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.
Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan ilk operasyonda, Türkiye'den yurtdışına gitmek üzere İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun bagajı yapılan analizler neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi.
Bagaj yolcuya ulaşmadan önce bagaj dağıtım noktasında açıldığında bagajın altına ilave bir taban oluşturulduğu ve bu taban ile bagaj arasına zula yapıldığı tespit edildi.
Zuladan çıkarılan plaka şeklindeki cisimlerin içinde bulunan toz haldeki maddelerden alınan örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analizinin yapılması sonucu maddenin kokain olduğu belirlendi. Toplamda 1 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.
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