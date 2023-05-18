İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden hemen önce icazet seferlerine çıktı.Kılıçdaroğlu, sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya gitti. Yurt dışı ziyaretlerinde öne çıkan ikili görüşmeler değil, Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri oldu.Yanında götürdüğü gazeteciler bile CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. O isimlerden biriydi İsmail Saymaz. Kılıçaroğlu ile ABD'ye giden Saymaz, tarihi seçimde yine hüsrana uğrayan başkanını bu kez tefe koydu.Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayan Saymaz, 7'li koalisyonun adayını adeta yerden yere vurdu.Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, “Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı.” diye konuştu.Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti. CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri kulak arkası etmiş, 'Hamburger yemeye gittik.' diyerek kendisine gelen tepkileri kulak arkası etmişti. İkinci durağı İngiltere olan Kılıçdaroğlu, 'Gençler parayı buldum, 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim.' demişti.Kılıçdaroğlu'nun Londralı tefecilerle anlaştığı, 'temiz para' diyerek algı yaptığı paraların neye karşılık verileceği ise yanıt bulmamıştı. Daha sonra Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, aynı gün İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verilen 'hapis' cezası sonrasında yurda dönmemesi nedeniyle sert tepkilere maruz kalmıştı.