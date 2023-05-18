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İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 11’inci yenilgisini alınca, kendi çevresi tarafından topa tutuldu. CHP’li kimliği ile tanınan gazeteci İsmail Saymaz bile, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, özellikle yurt dışı gezilerinden vurdu. Saymaz, “Tam bir fiyaskoydu” dedi.

İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Ekleme: 18.05.2023 - 11:17 Güncelleme: 18.05.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden hemen önce icazet seferlerine çıktı.

Kılıçdaroğlu, sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya gitti. Yurt dışı ziyaretlerinde öne çıkan ikili görüşmeler değil, Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri oldu.

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD'ye gitmişti

Yanında götürdüğü gazeteciler bile CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. O isimlerden biriydi İsmail Saymaz. Kılıçaroğlu ile ABD'ye giden Saymaz, tarihi seçimde yine hüsrana uğrayan başkanını bu kez tefe koydu.

'Fiyaskoydu'

Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayan Saymaz, 7'li koalisyonun adayını adeta yerden yere vurdu.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, “Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı.” diye konuştu.

Skandallarla dolu icazet seferleri

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti. CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri kulak arkası etmiş, 'Hamburger yemeye gittik.' diyerek kendisine gelen tepkileri kulak arkası etmişti. İkinci durağı İngiltere olan Kılıçdaroğlu, 'Gençler parayı buldum, 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim.' demişti.

'Temiz para' algısı

Kılıçdaroğlu'nun Londralı tefecilerle anlaştığı, 'temiz para' diyerek algı yaptığı paraların neye karşılık verileceği ise yanıt bulmamıştı. Daha sonra Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, aynı gün İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verilen 'hapis' cezası sonrasında yurda dönmemesi nedeniyle sert tepkilere maruz kalmıştı.
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