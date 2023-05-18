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Beyaz Gazete
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Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!

14 Mayıs gecesi seçim sonuçları belli olurken CHP yine bir algı operasyonuna girişti. 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" paylaşımı yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise daha seçim devam ederken Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti. Ancak kısa süre sonra CHP'nin verileri sisteme yanlış girdiği ve seçimin büyük farkla Başkan Erdoğan üstünlüğünde geçtiği netleşti. Tüm bunlara karşın bazı illerde CHP'li isimler partinin yanlış girilmiş sandık sonuçlarıyla YSK'ya itirazda bulunuyor.

Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!
Ekleme: 18.05.2023 - 22:35 Güncelleme: 18.05.2023 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!
Türkiye 14 Mayıs gübü sandık başına gitti ve cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oy kullandı. Türk halkı büyük farkla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın arkasında durdu.

Başkan Erdoğan ilk turda yüzde 49.5'lik bir orana ulaşırken Kemal Kılıçdaorlu yüzde 44.8'da kaldı. Böylelikle cumhurbaşkanlığı turu Başkan Erdoğan'ın milyonlarca oy fark önde olmasına rağmen ikinci tura kaldı. İkinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

GÖZLER ŞİMDİ 28 MAYIS'TA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN 'KILIÇDAROĞLU ÖNDE' MANiPÜLASYONU

Seçim gecesi ise bilindik bir tiyaro sahneye kondu. Büyük farkla geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu 'Öndeyiz' diye paylaşım yaptı. Ekranlara çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun oy sayımında önde olduğunu ifade etmekten geri durmadı.

Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!

BAY KEMAL'i CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİLER

Hatta Ekrem İmamoğlu seçimler henüz belli olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

CHP SİSTEMİNE YANLIŞ VERİLERİ GİRDİ

Ancak seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçince CHP'nin seçimlerde kendi oy sistemine yanlış verileri girdiği ortaya çıktı. CHP de parti olarak bunu resmen doğruladı.

Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK'ya!

YANLIŞ VERİ GİRDİLER ÜSTELİK YSK'YA DA İTİRAZ ETTİLER

Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor.

Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.
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