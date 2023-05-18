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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban organizasyonuyla ilgili önemli açıklama: Deprem bölgesine öncelik verilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban organizasyonunda bu sene, deprem bölgesi ve yurt içine öncelik verileceğini açıkladı.

Ekleme: 18.05.2023 - 22:05 Güncelleme: 18.05.2023 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban organizasyonuyla ilgili önemli açıklama: Deprem bölgesine öncelik verilecekDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'Vekaletle Kurban Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı. Erbaş, İslam'ın ibadetlerden aile hayatına, ticaretten sosyal hayata kadar her bir uygulamasının, tevhit inancı ekseninde vahdeti temin etmeye yönelik olduğunu belirterek, kurban ibadetinin de en büyük hikmetlerinden birisi olduğunu ifade etti.

'BAYRAM SEVİNÇLERİNİ ÇOĞALTACAĞIZ'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kurban ibadeti hususunda en güzel şekilde rehberlik ettiğini söyleyen Erbaş, 'Kurban kesebilir durumda olan vatandaşlarımızın bu müstesna ibadeti en doğru yöntemle ve en güvenli biçimde yerine getirebilmeleri için özveriyle çalışmakta, başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık için hizmet üretmektedir. 'Dünyayı iyilik değiştirecek' inancıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini emanet bilinciyle teslim almakta, kurban kesimlerini dinimizin esaslarına uygun bir şekilde büyük bir titizlik ve şeffaflık içinde gerçekleştirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban organizasyonuyla ilgili önemli açıklama: Deprem bölgesine öncelik verilecek

Yaşadığımız 'asrın felaketi' sebebiyle bu sene deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz. Buralardaki mağdur olan kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız inşallah. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz. Dünyanın öyle yerleri var ki; 1 yıl boyunca Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinin kurban ikramını bekleyen milyonlarca belki de milyar civarında fakir fukara, garip, mazlum, mağdur insan var. Onları görmezden gelmek bizlere yakışmaz. Bu el, ırkına, rengine, diline, mezhebine ve hatta inancına bakılmaksızın tüm insanlığa uzanmaktadır' diye konuştu.

'HER YIL YENİDEN CİDDİ VE KAPSAMLI BİR PLANLAMAYA İHTİYAÇ DUYULMAKTA'

Erbaş, vekaletle kurban organizasyonlarının son derece hassas ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin elzem olduğuna vurgu yaparak, 'Başta Başkanlığımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın belirli bir saha tecrübesi kazandıklarını söyleyebilirim. Ancak, takdir edersiniz ki yurt içi ve yurt dışında bu kadar kapsamlı bir şekilde yürütülen bir organizasyonda her yıl yeniden ciddi ve kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır' açıklamasında bulundu.
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