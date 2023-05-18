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DEVA Partisi kurucusu Essum Aslan’a ‘Edepsiz’ çıkışı: İçinde olmaktan çok utandım

Deva Partisi kurucularından Essum Aslan, Genel Başkan Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu toplantıda Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin'in kendisine ‘edepsiz’ diyerek hakaret ettiğini açıkladı. Adem Metan’a gönderdiği ses kaydı ile toplantıda yaşananları anlatan Aslan, “Bu açıklamayı yapan kişi AK Parti’deki sorunumuz ne diye konuşulduğunda, ‘AK Parti’de ortak akıl istişare yok’ diye iddia ettiğimiz ve buna karşı refleks geliştirdiğimiz bir konuda, bir kurulda kadına sırf herhangi bir bilgiye ve veriye dayanmayan bir konunun sorulması üzerine aldığım cevap bu.” diyerek, ilk defa içinde olmaktan utandığı bir süreç yaşadığını belirtti.

DEVA Partisi kurucusu Essum Aslan’a ‘Edepsiz’ çıkışı: İçinde olmaktan çok utandım
Ekleme: 18.05.2023 - 21:38 Güncelleme: 18.05.2023 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi kurucusu Essum Aslan’a ‘Edepsiz’ çıkışı: İçinde olmaktan çok utandım
13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri geride kalırken partiler, 2. turda seçilecek cumhurbaşkanı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yedili Masa'nın üyelerinden DEVA Partisi de bu hazırlık sürecine devam eden partilerden. Partinin bir toplantısı sırasında kurucu üyelerden Essum Aslan'a, Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin tarafından hakaret edildi. Şahin'in kendisine ‘edepsiz' dediğini aktaran Aslan, utandığı bir süreçte olduğunu söyledi.

DEVA Partisi toplantısında gerginlik

DEVA Partisi'nin kurucularından Essum Aslan, parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bulunduğu bir toplantı sırasında yaşananları üzgün bir dille Adem Metan'a sesli mesaj olarak attı. Aslan, toplantı sırasında kendisine hakaret edildiği anları şu sözlerle aktardı:

“Bir kadın olarak çok utandım”

“Ben bugün bir kadın olarak, bir insan olarak bulunduğum için çok utandığım bir ortamda çok rahatsız oldum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Bugün bizim genel merkez yönetim kurulu toplantımız vardı. Toplantının konusu seçime kadar olan süreç ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili toplantı gündemimiz vardı. Bu gündem başlığıyla toplantı başladı. Bunun akabinde seçim işleri başkanı çeşitli bilgiler verdi. İşte bizim adaylarımızın olduğu illerde CHP'ye katkımızın 1 milyon 600 bin seçmen olduğuna dair ve buna benzer bazı illerle ilgili çeşitli bilgiler verdi ve ben o illerle ilgili farklı bilgilere sahiptim.

Babacan'ın yanında ‘edepsizsin' dedi

Verdiği, bu açıklama yaptığı konularla ilgili kendisine döndüm dedim ki yani ‘Bu açıklamalarınızın dayanağı var mı? Herhangi bir bilgiye veriye dayandırıyor musunuz?' Dönüp bana ‘Siz o bölgeyi daha iyi bilirsiniz.' şeklinde bir cevap verdi. Ben de ‘Evet bildiğim şeyler olduğu için size soruyorum.' deyince sesini yükselterek hatta genel başkanın da olduğu bir ortamda bir kurulun önünde, bir kadın genel merkez yönetim kurulu üyesine ‘Bildiğin soruyu soruyorsan edepsizsin.' şeklinde insanlığa aykırı, asla kabul edilemeyecek bir cevap aldım. Bunun üzerine ben de toplantıdan ayrılmak zorunda kaldım ve kendisine bu söylediği sözlerin insanlık dışı olduğunu, konuşulamayacak şeyler olduğunu ifade ettim.


AK Parti'de ortak akıl istişare yok derdik

Gerçekten ilk defa içinde olduğum için utandığım bir toplantı, bir süreç yaşıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ortak akıl istişare diyoruz biz. Bizim temel dayanağımız bu. Bu açıklamayı yapan kişi AK Parti'deki sorunumuz ne diye konuşulduğunda ‘AK Parti'de ortak akıl istişare yok' diye iddia ettiğimiz ve buna karşı refleks geliştirdiğimiz bir konuda, bir kurulda kadına sırf herhangi bir bilgiye ve veriye dayanmayan bir konunun sorulması üzerine aldığım cevap bu.”

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