Asgari ücretli, emekli ve memurlar dikkat! Seyyanen zam ve refah payı: Milyonlar yeni Meclis'e odaklandı

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'de milletvekili sayıları da belli oldu. Cumhur ittifakının büyük çoğunluğu aldığı Meclis yakında çalışmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan sonra kurulacak hükümet ile birlikte Meclis'in gündemi de yoğun olacak.AK Parti'nin seçim beyannamesinde olan yeni düzenlemeler ile Temmuz ve Ağustos'ta yapılacak maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek. Yapılacak yasal düzenlemelerle milyonlarca vatandaşa yeni haklar gelirken tüm ücretlerde de artış yaşanacak.Yapılacak ilk düzenlemelerden birisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacek. Seçimlerden önce gündeme gelen ve 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için gerçekleşecek seyyanen artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Buradaki artış oranlarının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında olması bekleniyor. Böylece taban maaş artışından sonra diğer emekliler için de seyyanen bir zam yapılmış olacak.Bu seyyanen artışın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında enflasyon artışı gelecek. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı refah payı artışı da enflasyon artışına eklenecek. Bunun için de bir yasal düzenleme yapılacak. Böylece emeklilerin maaşında üçlü bir artış gerçekleşmiş olacak.Temmuz ayında taban maaşın da yeniden belirlenmesi gündeme gelebilecek. 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 çıkmıştı. Bunun üzerine iki veri daha eklenecek ve 6 aylık enflasyon belirlenecek. Üstüne de refah payı eklenmiş olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce memur maaşlarında en düşük rakamın 22 bin liraya çıkartılacağını söylemişti. Bu durumda memurlara ve memur emeklilerine aynen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde olduğu gibi öncelikli bir seyyanen artış yapılması bekleniyor.Bu seyyanen artışında taban maaştan başlamak üzere kademeli olarak gerçekleşmesi gündeme gelecek. Böylece öncelikli olarak maaşlar belli bir seviyeye getirilecek. Ardından temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 ve enflasyon farkı maaşlara eklenecek.Bunun üzerine yine refah payı eklenerek memurların ve memur emeklilerinin yeni maaşları hesaplanacak. Ardından Ağustos ayında 5 milyon kamu çalışanı ve 3 milyona yakın memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Burada kamu işçilerine yapılan yüzde 45 oranındaki artışın referans olması bekleniyor. Toplu sözleşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için yapılacak tüm artışlardan EYT kapsamında emekli olanlar da yararlanacak. Mart ayından itibaren Haziran'a kadar başvuran tüm EYT'lilerin Temmuz maaşlarına enflasyon artışı ve refah payı eklenecek. Temmuz'dan sonra başvuranlar açısından ise hesaplamalarda enflasyon rakamları dikkate alınacak. O yüzden direkt maaşına zam alacak olanlar Haziran ayına kadar başvuran EYT'liler olacak.Emekli ve memurların dışında çalışanlar açısından da yeni ücretler Haziran ayında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması bekleniyor. Komisyon bu toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak.Burada da enflasyon rakamlarının önemli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 oranındaki zam dikkate alınırsa bu kez asgari ücret 12 bin lirayı geçecek.Emeklilere yapılacak artışlardan vefat eden sigortalıların yakınları da yararlanacak. Emekli maaşlarına gelecek enflasyon artışları ve refah payı zamları dul yetim maaşlarına da aynı oranda yansıtılacak. Böylece Temmuz ayında tüm dul ve yetim maaşları artacak. Emeklilere yapılacak seyyanen artışlar da dul yetim maaşlarına hisse oranında yansıtılıyor. Taban maaş artışlarında da hisse oranına göre rakamlar belirleniyor.65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardımlar da memur ve memur emeklilerine yapılan artış oranında yükselecek. Temmuz ayında yapılacak zamlarda enflasyon farkı ve refah payı artışları belirleyici olacak. Yine bu artış oranları kıdem tazminatı tavanını yukarı çekecek. Böylece Temmuz ayından itibaren işten ayrılanlar daha fazla tazminat alabilecek.Asgari ücretin yılın ikinci yarısı için yeniden belirlenmesi sonrasında işsizlik maaşı, analık ücreti gibi ödemelerde yükselecek. Burada artış asgari ücrete gelen artış oranında olacak.Yeni Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden birisi de aile koruma kalkanı ile ilgili olacak. burada ev kadınlarının sigorta güvencesine kavuşturulması, primlerinin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi ve annelere daha erken emeklilik gibi çok büyük kitleleri sevindirecek yasalar çıkacak. Yine gençlere vergi indirimi ve evlilik parası gibi düzenlemeler de Meclis'in önüne gelecek.